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Türkiye, Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümünü andı

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda'da 1994'te yaşanan Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümünde derin üzüntüyle hatırlandığını bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Türkiye, Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümünü andı

Ankara

Bakanlık, Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ruanda'da 1994'te yaşanan Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yılında derin üzüntüyle hatırlandığı belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenler bir kez daha saygıyla anılırken, dost Ruanda devletinin ve halkının acılarının paylaşıldığı ve taziyelerin sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ruanda’nın geçen 30 yılda toplumsal barışın ve ulusal birliğin sağlanması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temini bakımından kaydettiği başarıların takdirle karşılandığı aktarılarak, Ruanda’daki huzur, istikrar ve refah ortamının daim olması dilendi.

Kigali'de 7 Nisan'da düzenlenecek "1994 Tutsilere Yönelik Soykırımın 30. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın iştirak edeceği kaydedilen açıklamada, "Türkiye’nin her türlü insanlığa karşı suç, ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojinin karşısında olduğunu yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.


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