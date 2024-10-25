Dolar
34.28
Euro
37.18
Altın
2,718.50
ETH/USDT
2,528.30
BTC/USDT
67,641.00
BIST 100
8,848.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
logo
Gündem

Türkiye pilot kadrosunu büyüterek küresel havacılık rekabetinde öne çıkacak

Türkiye, yıl sonunda 15 bin 530'a ulaşması beklenen lisanslı pilot sayısını 2027'ye kadar 19 binin üzerine çıkararak küresel havacılık rekabetinde avantaj sağlamayı hedefliyor.

Arife Yıldız Ünal, Mustafa Çalkaya  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Türkiye pilot kadrosunu büyüterek küresel havacılık rekabetinde öne çıkacak

Ankara

AA muhabirinin, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında küresel rekabette konumunu güçlendirmek amacıyla bir dizi adım atılacak.

Bu kapsamda, uluslararası standartlara uygun olarak sivil havacılık güvenliği ve uçuş emniyetinin sağlanmasına yönelik mevzuat çalışmaları devam edecek.

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 14 bin 201 olan lisanslı pilot sayısının bu yıl sonunda 15 bin 530'a yükselmesi bekleniyor. Gelecek yıl 16 bin 30 olması öngörülen lisanslı pilot sayısının, 2026'da 17 bin 450'ye, 2027'de 19 bin 155'e ulaştırılması hedefleniyor. Bu gelişimin küresel rekabette de avantaj sağlaması öngörülüyor.

Sivil havacılık kapsamında denetimler de kesintisiz sürecek. Yıl sonuna kadar 1787'yi bulması beklenen denetim sayısının gelecek yıl 1856, 2026'da 2 bin 273, 2027'de 2 bin 488 olması planlanıyor.

Standartlara uyum hassasiyeti

Türkiye'nin sivil havacılık faaliyetlerindeki standartlara eksiksiz uyumu da hedefler arasında yer alıyor.

Bu yıl 0,5 olması beklenen "ülke adına tescilli hava araçlarının diğer ülkeler tarafından yapılan denetlemelerdeki (SAFA denetimi) kabul edilebilir maksimum puan seviyesi"nin, gelecek yıllarda korunması hedefleniyor.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı regülasyonlarına ve emniyet faaliyetlerine uyum oranının da korunması öngörülüyor.

Bu amaçla sivil havacılığa yönelik güvenliği tehdit eden müdahale ve tehlikelere karşı tedbir alınarak bu konuda eğitim verilmesi, havalimanlarına giriş esaslarını belirleyerek güvenlik standartlarının uygulanmasına ve tehlikeli madde taşımacılığına yönelik düzenleme ve denetlemeler yapılması planlanıyor.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlardan 14'ünün tedavisi tamamlandı
Maraş, KKTC'de alternatif turizm modeli oldu
SGK'nin geri ödeme listesine 61 ilaç daha alında
Türkiye pilot kadrosunu büyüterek küresel havacılık rekabetinde öne çıkacak
Doğu Karadeniz'in önemli yapıları 24 saat izleniyor

Benzer haberler

Türkiye pilot kadrosunu büyüterek küresel havacılık rekabetinde öne çıkacak

Türkiye pilot kadrosunu büyüterek küresel havacılık rekabetinde öne çıkacak

"Türkiye'nin siber kalesi" USOM yeni takviyelerle daha da güçlenecek

Güvenli internette gelecek yıl hedefi 60 milyon abone

Orman Genel Müdürlüğü bütçesindeki "aslan payı" ormanların korunmasına gidecek

Orman Genel Müdürlüğü bütçesindeki "aslan payı" ormanların korunmasına gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet