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Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen seçimlerin huzur içinde geçmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da dün düzenlenen Ali Meclis seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen seçimlerin huzur içinde geçmesinden memnun

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'den gözlemcilerin de katıldığı seçimin sonuçlarının Özbekistan için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Paylaşımda, "Özbekistan'da 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen Ali Meclis seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

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