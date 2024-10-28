Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen seçimlerin huzur içinde geçmesinden memnun
Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da dün düzenlenen Ali Meclis seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'den gözlemcilerin de katıldığı seçimin sonuçlarının Özbekistan için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Paylaşımda, "Özbekistan'da 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen Ali Meclis seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.