Türkiye, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine iki F-16 uçağıyla katıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Batı Karadeniz'de icra edilen ikili eğitim görevine, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığının iki F-16 uçağı ile katıldığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, nisan ve temmuz ayları arasında Romanya'ya konuşlanan Birleşik Krallığa ait RAF Typhoon uçakları ile Batı Karadeniz'de ikili eğitim görevi icra edildiği belirtildi.
NATO’nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, Nisan ve Temmuz ayları arasında Romanya’ya konuşlanan Birleşik Krallığa ait RAF Typhoon uçakları ile Batı Karadeniz’de icra edilen ikili eğitim görevine, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığımız 2 adet F-16 uçağı ile katıldı.… pic.twitter.com/6zMNjOA9Rl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2024
Eğitim görevine, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığının iki F-16 uçağının katıldığı ifade edildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından, eğitim görevine katılan uçaklara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.