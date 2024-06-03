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Türkiye, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine iki F-16 uçağıyla katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Batı Karadeniz'de icra edilen ikili eğitim görevine, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığının iki F-16 uçağı ile katıldığını bildirdi.

Merve Yıldızalp  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Türkiye, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine iki F-16 uçağıyla katıldı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, nisan ve temmuz ayları arasında Romanya'ya konuşlanan Birleşik Krallığa ait RAF Typhoon uçakları ile Batı Karadeniz'de ikili eğitim görevi icra edildiği belirtildi.

Eğitim görevine, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığının iki F-16 uçağının katıldığı ifade edildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, eğitim görevine katılan uçaklara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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