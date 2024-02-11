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Türkiye, Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Gökhan Çeliker  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Türkiye, Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Somali’nin güvenliğine katkı sağlamak üzere görev yapan askeri personelin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Somali, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn halklarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye, Somali’nin güvenliğine, istikrarına ve refahına destek vermeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Mogadişu'daki saldırı

Mogadişu'daki Gordan askeri üssünde görevli Somalili asker, dün çevresindekilere ateş açmış, aralarında BAE'li üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, örgüt, saldırıyı yapan kişinin kendisine bağlı intihar eylemcisi olduğunu ileri sürmüştü.

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