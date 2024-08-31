Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.45
ETH/USDT
2,523.30
BTC/USDT
59,136.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye "Mavi Vatan"da da yerli ve milli sistemleri kullanıyor

TÜBİTAK'ın geliştirdiği yerli ve milli sistemler sayesinde su altında ve üstünde keşif, gözetleme, hedef tespit, yoğun tehdit ortamında yön kestirimi gibi kritik görevler başarıyla ifa ediliyor.

Mehmet Can Toptaş  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Türkiye "Mavi Vatan"da da yerli ve milli sistemleri kullanıyor

Ankara

TÜBİTAK tarafından geliştirilen, su altında ve üstünde çok kritik görevlerde kullanılan yerli ve milli sistemler "Mavi Vatan"da önemli rol oynuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mavi Vatan"da kullanılan yerli ve milli teknolojilere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Söz konusu teknolojiler arasında yer alan "Denizaltı Taktik Simülatörü"yle keşif, gözetleme, sızma, angajman gibi çeşitli eğitim senaryolarının farklı saha ve koşullarda icra edilmesi sağlanıyor. Sistem, yüksek sadakatli ve gerçek zaman simülatör olarak öne çıkıyor.

MÜREN Savaş Yönetim Sistemi ile denizaltılarda hedef tespit, takip, sınıflandırma, iz yönetimi ve hedef hareket analizi yapılıyor, milli torpido AKYA dahil modern ağır torpidoların da ateşleme ve güdüm kabiliyeti sağlanıyor.

Su üstü platformlar için yoğun tehdit ortamında yön kestirimi yapılabilmesi için de "Su Üstü Elektronik Destek Sistemi"nden yararlanılıyor.

Taşınabilir Atış Kontrol Birimi, torpidoları platformdan bağımsız ve ateşleme imkanı sunan taşınabilir atış kontrol sistemi olarak ön plana çıkıyor.

Denizaltı Batarya İzleme Sistemi sayesinde batarya hücrelerinin gerçek zamanlı olarak sıcaklık, gerilim ve akım değerleri anlık izleniyor.

Aktif sonar transmisyonlarının tespit, analiz ve konumlandırması "Denizaltı İntersept Batarya İzleme Sistemi"yle gerçekleştiriliyor.

"Torpidoya Karşı Taktik Simulatör"le torpido tehdidi altında akustik aldatıcı/karıştırıcılarla savunmayı sağlayan taktikler geliştiriliyor.

"Manyetik İz Ölçüm ve Giderme Sistemleri" de deniz mayınlarına karşı korunma amacıyla gemilerin manyetik alanını baskılayarak güvenli seviyeye indirgeyen gemi üstünde ve karada yer alan teknolojiler olarak ön plana çıkıyor.

"Su Altı Telefonu" ile de ses ve telgraf haberleşmesi sağlanıyor.

"Güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Teknoloji Hamlesi'yle "Mavi Vatan"a güç kattıklarına dikkati çekti.

Gemilerde ve denizaltılarda milli sistemlerin kullanıldığına işaret eden Kacır, "Türkiye'nin bilim ve teknoloji öncüsü TÜBİTAK, geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle vatan savunmasına ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasına büyük katkı sağlıyor. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'yle Mavi Vatan'da tam bağımsız Türkiye." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üst kademe kamu yöneticilerinin atama usullerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin video paylaşımı
Türkiye "Mavi Vatan"da da yerli ve milli sistemleri kullanıyor
Azerbaycan'dan gelen 30 şehit ailesi Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler: Şanlı donanmamız dünyanın önde gelen deniz kuvvetlerinden biridir

Benzer haberler

Türkiye "Mavi Vatan"da da yerli ve milli sistemleri kullanıyor

Türkiye "Mavi Vatan"da da yerli ve milli sistemleri kullanıyor

Milli Teknoloji Hamlesi "Mavi Vatan"a güç katıyor

Tekirdağ'da "TCG Işın" gemisi ziyarete açıldı

Milli Teknoloji Hamlesi'nin yeni neferleri "akademide" yetişecek

Milli Teknoloji Hamlesi'nin yeni neferleri "akademide" yetişecek
Araştırma gemisi Koca Piri Reis, balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde

Araştırma gemisi Koca Piri Reis, balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde
Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi dalış tutkunlarını da ağırlıyor

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesi dalış tutkunlarını da ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet