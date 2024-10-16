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Türkiye, Lübnan'dan 2 binden fazla yabancının hava yoluyla tahliyesine yardımcı oldu

Türkiye'nin desteğiyle, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan varış ülkelerine hava yoluyla ulaştırılan yabancıların sayısının 2120 olduğu bildirildi.

Muhammet Tarhan  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Türkiye, Lübnan'dan 2 binden fazla yabancının hava yoluyla tahliyesine yardımcı oldu

Istanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, 16 Ekim itibarıyla Lübnan'daki 21 farklı ülkeden 2120 yabancı vatandaşın Türkiye üzerinden varış ülkelerine hava yoluyla ulaşmasına yardımcı oldu.

Söz konusu ülkeler arasında Kanada, ABD, Danimarka, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Arjantin, Lübnan, Filistin, Filipinler, Birleşik Krallık, Güney Kore, Endonezya, İrlanda, İspanya, Sırbistan, Rusya, Fransa, Finlandiya, İsveç ve Özbekistan bulunuyor.

Türkiye, ayrıca 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil olmak üzere 966 kişiyi gemilerle Lübnan'dan tahliye etmişti.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralanmıştı.

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