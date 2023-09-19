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Türkiye, Kuzey Makedonya'daki Türk köylerinde yaşanan içme suyu sorununa çözüm arıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden bir heyet, Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Türk köylerinin içme suyu sorununun giderilmesi için bölgede aktif çalışmalarda bulunuyor.

Dzihat Aliju  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Türkiye, Kuzey Makedonya'daki Türk köylerinde yaşanan içme suyu sorununa çözüm arıyor Fotoğraf: Dzihat Aliju/AA

Radoviş

DSİ'den 4 kişilik ekip, 18 Eylül itibarıyla Kuzey Makedonya'da temaslarına başladı.

Dün Çevre ve Alan Planlama Bakanlığını ziyaret eden heyet, burada koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Heyet bugün, Radoviş Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Aco Ristov ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Radoviş’e bağlı Kılavuzlu köyüne giden heyete Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök eşlik etti.

Ekip, Kılavuzlu köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir su kaynağına uğrayarak burada etüt çalışması yaptı.

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Sular Dairesi Başkan Yardımcısı İsmet Kızıltepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyareti, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında 2021 yılında yapılan Su Alanında İşbirliği ve Mutabakat Zaptı kapsamında Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Türk köylerinin içme suyu sorununun çözülmesi için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgedeki köylerin içme suyu sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri bulmaya çalışacaklarını vurgulayan Kızıltepe, Kılavuzlu köyünde buldukları su kaynağının normal şartlarda köye yeteceğini düşündüklerini ifade etti.

Kızıltepe, "Yapacağımız proje çalışmalarıyla Kılavuzlu köyünün içme suyu sorununun çözüleceğini ve köyün içme suyuna kavuşacağını düşünüyoruz." dedi.

Çalışmalarını tamamladıktan sonra 24 Eylül'de Türkiye’ye döneceklerini belirten Kızıltepe, "Türkiye’ye gittiğimizde bu 22 köye ait tüm tespitlerimizi, çalışmalarımızı hepsini raporlayacağız. Raporladıktan sonra bu seyahat olurlarımızı, raporlarımızı biz Bakanlığımıza sunuyoruz, Bakanlığımız tarafından da Sayın Cumhurbaşkanına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yaptığımız bu çalışmalar değerlendirildikten sonra inşallah hızlı bir şekilde karar verilirse 22 Türk köyündeki soydaşlarımızın içme suyu sorunu çözülmüş olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızıltepe, Türkiye'nin, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika'da da bu tarz çalışmalar yaptığını anımsatarak "Hiçbir Türk köyünü, soydaşımızı susuz bırakmayacağız diye hedefledik." şeklinde konuştu.

24 Eylül'e kadar ülkede temaslarda bulunacak heyet, Radoviş, Doyran, Ustrumca, Valandova, İştip şehirlerini ve buradaki köyleri gezerek, içme suyu sıkıntılarının giderilmesi için çalışmalar yapacak.

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