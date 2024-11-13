Dolar
34.34
Euro
36.36
Altın
2,604.66
ETH/USDT
3,320.00
BTC/USDT
92,896.00
BIST 100
9,300.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldı

Türkiye'nin küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldığı bildirildi.

Firdevs Yüksel, Emre Gürkan Abay  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Türkiye, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldı

Baki

Dünya Nükleer Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin ikinci gününde, 6 ülkenin daha "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, ülkelerin, COP29 Başkanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve Dünya Nükleer Birliğinin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte, imzacı ülkeleri temsil eden bakanlar ve üst düzey yetkililer tarafından duyurulduğu kaydedildi.

Söz konusu ülkelerin, Türkiye, El Salvador, Kazakistan, Kenya, Kosova ve Nijerya olduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, böylece 2050 yılına kadar küresel nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedefleyen ülke sayısının 31'e yükseldiği ifade edildi.

Geçen yıl Birleşik Arap Emirliklerinin yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) ABD öncülüğündeki ülkeler, 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşılması ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit rol oynadığına işaret edilen "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzalamıştı.

Böylece ülkeler, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'de 2020 seviyesine göre 3 katına çıkarma taahhüdünde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Türkiye, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldı
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu
İzmit Körfezi'nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı

Benzer haberler

Türkiye, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldı

Türkiye, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldı

Bakan Kurum, COP29'da Türkiye'nin İklim Yol Haritasını açıkladı

Rusya, 2060'a kadar karbon nötr hale gelmeyi hedefliyor

Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan COP29'a ilişkin paylaşım
Bakan Bayraktar: İklim değişikliğiyle mücadele yenilenebilir enerji, verimlilik ve nükleer etrafında şekilleniyor

Bakan Bayraktar: İklim değişikliğiyle mücadele yenilenebilir enerji, verimlilik ve nükleer etrafında şekilleniyor
ABD'den nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefi

ABD'den nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet