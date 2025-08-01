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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
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Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi İstanbul'da başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi kapsamında kabul etti.

Koray Taşdemir  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi İstanbul'da başladı Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmi törenle karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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