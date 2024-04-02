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Türkiye, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Türkiye, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklediği belirtildi.

"İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu eylemin tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz."

İran’ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması

İran’ın Şam’daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan Konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde, toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.

İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.

Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

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