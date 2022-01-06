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Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim onayını kınadı

Muhammet Tarhan   | 06.01.2022
Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim onayını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Belediyesine bağlı Bölge Planlama ve İnşa Komitesi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 557 yeni yerleşim birimini kapsayan 5 yerleşim planına onay vermesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından inşa edilen yerleşim birimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) kararları dahil uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'ni fiziken imkansız kılmaya matuf söz konusu yeni gayrimeşru faaliyetler, iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine de ciddi şekilde zarar vermektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesi, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 557 haneli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşasını onaylamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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