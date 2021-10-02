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Türkiye, Irak ve Libya ile terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

Türkiye, Irak ve Libya ile karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede iş birliği yapacak.

Mustafa Çalkaya   | 02.10.2021
Türkiye, Irak ve Libya ile terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) - Türk Mali İstihbarat Birimi ile Irak Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT) Ofisi - Irak Mali İstihbarat Birimi arasında karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.

MASAK ile Libya Merkez Bankası, Libya Mali Bilgi Birimi arasında da karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırasının da yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

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