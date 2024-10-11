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Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında işbirliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Sırbistan arasında Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında işbirliği yapacak

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic'in huzurlarında, Sırbistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic ile Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Ülkelerimiz arasında medya alanında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum."

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