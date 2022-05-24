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Gündem

Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek

Türkiye heyeti, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Mümin Altaş   | 24.05.2022
Türkiye ile İsveç ve Finlandiya heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ülke heyetleri yarın saat 13.00'te görüşecek.

Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katılacak.

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