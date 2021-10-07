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Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler yarın Ankara'da yapılacak

Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler, iki ülke Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Behlül Çetinkaya   | 07.10.2021
Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler yarın Ankara'da yapılacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, siyasi istişare görüşmeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında yarın yapılacak.

İstişarelerde ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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