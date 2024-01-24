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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Türkiye-İran İş Forumu’nda konuşuyor. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Süper Lig’in 22. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Türkiye-İran İş Forumu’nda konuşuyor.
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Türkiye ile İran arasında dezenformasyonla mücadelede işbirliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ülkelerimiz arasında sahte haber ve dezenformasyonun tespit edilmesi ve bunlara karşı mücadele edilmesi amacıyla işbirliğini ve deneyim alışverişini güçlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Utku Şimşek  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Türkiye ile İran arasında dezenformasyonla mücadelede işbirliği Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İran ile Türkiye arasında sahte haber ve dezenformasyonla mücadele için işbirliğine gidildiğini bildirdi.

Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin huzurunda İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Mohammad Mahdi Esmaeili ile zapta imza koyduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülkelerimiz arasında sahte haber ve dezenformasyonun tespit edilmesi ve bunlara karşı mücadele edilmesi amacıyla işbirliğini ve deneyim alışverişini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Medya ve iletişim alanında da bilgi ve tecrübe paylaşımını ve ülkelerimizin iletişimden sorumlu kurumları arasında istişare ile işbirliğini teşvik etmeyi hedefleyen anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."

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Türkiye ile İran arasında dezenformasyonla mücadelede işbirliği

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