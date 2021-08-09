Euro
10.16
Dolar
8.65
BIST 100
1,432.61
Altın
1,729.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ile ilgili videolu mesaj paylaşan yabancı uyruklu kişiye soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaştığı video tepkilere neden olan yabancı uyruklu kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Murat Kaya   | 09.08.2021
Türkiye ile ilgili videolu mesaj paylaşan yabancı uyruklu kişiye soruşturma başlatıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı yerel ve ulusal haber siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti" şeklindeki haberlerde yer alan videonun tespit edildiği ve görüntüdeki kişinin yabancı uyruklu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada paylaşımın suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varıldığı kaydedildi.

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 216/1. maddesine göre, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kıbrıs Rum kesiminde 'sahte aşı kartı' skandalı büyüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Başkent yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına girdi
Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye ile ilgili videolu mesaj paylaşan yabancı uyruklu kişiye soruşturma başlatıldı

Türkiye ile ilgili videolu mesaj paylaşan yabancı uyruklu kişiye soruşturma başlatıldı

Muğla'da uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı

Orman yangınlarına ilişkin bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

Orman yangınlarına ilişkin bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı