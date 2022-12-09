Dolar
18.64
Euro
19.69
Altın
1,802.09
ETH/USDT
1,285.80
BTC/USDT
17,252.00
BIST 100
4,952.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Futbolcusu Bafetimbi Gomis, takımının Antalya’daki hazırlık kampında açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin hafta sonundan itibaren batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 09.12.2022
Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, pazar günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın yarın Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini artıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, batı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ üyelerinden 6'sına daha hapis cezası
Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Tesis yönetimi Türkiye'de yeni ve büyüyen bir sektör
Uzmanlara göre "TRT World Forum 2022" küresel krizlere çözüm üretmeyi amaçlıyor
Zelenskiy'den esir takasından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Benzer haberler

Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek

Türkiye hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek

Kasımda sıcaklık en yüksek Milas'ta en düşük Erzurum'da kaydedildi

BM: Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanma azalsa da balıkçılık kaynakları hala baskı altında

Meloni hükümeti, İtalya'nın Akdeniz'deki rolünü güçlendirme hedefinde

Meloni hükümeti, İtalya'nın Akdeniz'deki rolünü güçlendirme hedefinde
Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu

Brezilya’da şiddetli yağışlarda 5 kişi öldü, 8 binden fazla kişi yerinden oldu
Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet