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Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı Kayseri'de başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile üçlü görüşmede bir araya gelecek.

Sarp Özer   | 21.12.2022
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı Kayseri'de başladı Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı (Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA)

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ayrı ayrı görüştü.

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı, Kayseri'de başladı.

Toplantı marjında Bakan Hulusi Akar ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile daha sonra ise Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantı marjında Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile görüştü

Akar, ikili görüşmelerin ardından Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile üçlü görüşmede bir araya gelecek.

Bakanlar Akar, Hasanov ve Burchuladze bu görüşme sonrası ortak açıklama yapacak.

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