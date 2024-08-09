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Türkiye, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen çabaları takdir ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaların takdir edildiğini bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Türkiye, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen çabaları takdir ediyor

Ankara

Bakanlık, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmasına yönelik çabalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Türkiye'nin, bu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini desteklediği aktarıldı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı planın, barış için uygun bir zemin teşkil ettiği belirtilerek, "Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerekmektedir. Uluslararası toplum, Netanyahu hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır." ifadesi kullanıldı.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

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