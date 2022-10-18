Dolar
18.59
Euro
18.31
Altın
1,656.03
ETH/USDT
1,335.70
BTC/USDT
19,650.00
BIST 100
3,858.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Çalıştayları Değerlendirme Şurası’’nda konuşuyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turist hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı
logo
Gündem

Türkiye, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliğin endişeyle karşılandığını bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 18.10.2022
Türkiye, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliğin endişeyle karşılandığını belirterek, ülkede şiddete son verilmesi ve bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada, Afrika Birliğinin bu amaçla taraflar arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına yönelik girişimine önem atfedildiği kaydedilerek, "Türkiye, Etiyopya’da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Etiyopya'daki çatışmalar

Etiyopya'da ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da Mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.

TPLF yetkililerince 24 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Etiyopya ordusunun Tigray bölgesinde ilk kez "büyük ölçekli" bir saldırı başlattığı iddia edilirken, hükümet önce Tigray güçlerinin saldırdığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Avrupa madenlerindeki makine ve teçhizat Türkiye'de de kullanılıyor
Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyor

Türkiye, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyor

Türkiye, Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı "Cezayir Bildirisi"ni imzalamasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkanlık kararnamesinin yinelenmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı: AB’nin haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: AB’nin haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz
Türkiye'den Venezuela'ya sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Venezuela'ya sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye, Kuzey Kutbu'na ilgisini Spitsbergen Anlaşması'na katılarak pekiştirecek

Türkiye, Kuzey Kutbu'na ilgisini Spitsbergen Anlaşması'na katılarak pekiştirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet