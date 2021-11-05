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Türkiye, Etiyopya'da tırmanan çatışmalar nedeniyle ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da tırmanan çatışmaların son bulması ve barış ve istikrarın tesis edilmesi için acilen "ateşkes" çağrısı yaparak, tarafları diyaloğa davet etti.

Muhammet Tarhan   | 05.11.2021
Türkiye, Etiyopya'da tırmanan çatışmalar nedeniyle ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da tırmanan çatışmaların endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "(Etiyopya'da) Ülkede şiddetin bir an evvel son bulması ve barış ve istikrarın tesisi için acilen ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyor, tarafları diyaloga davet ediyoruz. Bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, Etiyopya'daki tüm etnik gruplarla tarihi ve kültürel bağlara dayanan dostane ilişkilerinin olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin çatışmaların başından beri Tigray bölgesi dahil, Etiyopya'ya yaptığı insani yardımları sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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