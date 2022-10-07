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Türkiye, Etiyopya'da hükümet ve TPLF'nin barış müzakerelerine başlayacak olmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da hükümet ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF), Afrika Birliğinin barış görüşmelerine dair teklifini kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Muhammet Tarhan   | 07.10.2022
Türkiye, Etiyopya'da hükümet ve TPLF'nin barış müzakerelerine başlayacak olmasından memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Etiyopya'da hükümet ile TPLF'nin, Afrika Birliğinin 8 Ekim'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenecek barış görüşmelerine dair davetini kabul etmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Söz konusu görüşmelerin çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılmasına vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Etiyopya'da barış ve huzurun tesisi için dost ve kardeş Etiyopya halkına her türlü desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Afrika Birliğinin yaptığı çağrı sonrası Etiyopya hükümeti müzakerelere katılmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

İsyancı TPLF de Addis Ababa hükümetinin ardından Afrika Birliğinin barış müzakeresi teklifini kabul etmişti.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.


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