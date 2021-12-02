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Türkiye, Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'yi hedef alan açıklamasını reddetti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddettiklerini bildirdi.

Muhammet Tarhan   | 02.12.2021
Türkiye, Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'yi hedef alan açıklamasını reddetti

Ankara

Bilgiç, Esed rejiminin sözde halk meclisinin bir açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tarz açıklamaların, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürü olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir."

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