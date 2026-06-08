Türkiye, Ermenistan'daki parlamento seçimlerinin barış ortamında tamamlanmasından memnun

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Seçimlerin barış ve huzur ortamında tamamlanmış olmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir."