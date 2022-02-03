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Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde ikinci görüşme 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasındaki ikinci görüşmenin, 24 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 03.02.2022
Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde ikinci görüşme 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yerine verildi.

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık 2021'de Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Kılıç ile Rubinyan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk görüşme 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmıştı.

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