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Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, terör saldırısında yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenleri, olayın yaşandığı alana karanfil bırakarak andı.

Zeynep Rakipoğlu, Fatih Ulaş   | 16.11.2022
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, terör saldırısında yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Maşalyan, Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısının gerçekleştiği alanı ziyaret etti.

Burada hayatını kaybedenlerin anısına kurulan platforma karanfil bırakan Maşalyan, saldırıda yaşamını yitirenleri andı.

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