Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, terör saldırısında yaşamını yitirenleri İstiklal Caddesi'nde andı
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenleri, olayın yaşandığı alana karanfil bırakarak andı.
İstanbul
Maşalyan, Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısının gerçekleştiği alanı ziyaret etti.
Burada hayatını kaybedenlerin anısına kurulan platforma karanfil bırakan Maşalyan, saldırıda yaşamını yitirenleri andı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.