Dolar
26.96
Euro
29.52
Altın
1,938.13
ETH/USDT
1,842.10
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
7,258.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve futbolculardan Semih Güler basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden "Atatürk" dizisine ilişkin açıklama

Birlik Başkanı Şirinoğlu, "ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini desteklemeleri ve daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Semra Orkan  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden "Atatürk" dizisine ilişkin açıklama

İstanbul

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, bir dijital yayın platformunun "Atatürk" dizisini Ermeni lobisinin girişimiyle yayımlamama kararı aldığı iddiasına ilişkin, ABD'deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına, "Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini desteklemeleri ve sorumlu davranmaları" çağrısında bulundu.

Şirinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD merkezli bir dizi/film platformunca, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir dizinin yayından kaldırılmasından doğan haklı tepkiyi dikkatle izlediklerini belirtti.

"Bu adımın söz konusu ülkedeki Ermeni toplumu kuruluşlarının girişimleriyle alınmış olması da konunun bizler açısından bir başka dikkate değer boyutudur." ifadesini kullanan Şirinoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet, karşılıklı saygı ve hoşgörü, ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı bulmaktadır. Zira sanatın tezahürlerinin, sanatsal üretimin en sıkıntılı zamanlarda dahi toplumlar arasında diyaloğa ve empatiye zemin yaratabileceği aşikardır. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının tanığıdır."

Şirinoğlu, kimlik ve aidiyet hassasiyetlerinin, kutsal değerlerin gündelik hesaplarla hoyratça göz ardı edilmesinin dünyada körüklediği üzücü ortamın herkes tarafından üzüntü ve endişeyle izlendiğinin altını çizerek, "Bu vesilesiyle ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine, Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecini desteklemeleri ve bu anlamda katkı sunabilmek adına daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı
Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden "Atatürk" dizisine ilişkin açıklama

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden "Atatürk" dizisine ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet