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Türkiye, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini en güçlü şekilde kınadı

Türkiye, başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında yapılan suikast girişimini en güçlü biçimde kınadı.

Muhammet Tarhan  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Türkiye, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini en güçlü şekilde kınadı

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Trump'a Pensilvanya'daki miting sırasında düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD'nin eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde başkan adaylarından olan Donald Trump'a, Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu suikast girişiminin aynı zamanda "halkın iradesine yapılmış bir saldırı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrimeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi temennisinde bulunuldu.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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