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Türkiye Diyanet Vakfının "İyilik Vakti" kampanyasıyla 17 bin çocuğa bayramlık

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan Bayramı dolayısıyla hayırseverlerin desteğiyle başta depremzede olmak üzere 17 bin çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Ergün Haktanıyan  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Türkiye Diyanet Vakfının "İyilik Vakti" kampanyasıyla 17 bin çocuğa bayramlık Fotoğraf: Ergün Haktanıyan / AA

Hatay

TDV Hayri ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine, "Türkiye İçin İyilik Vakti" kampanyası kapsamında bayramda çocukları sevindirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Bayramın çocuklar için önemli olduğunu aktaran Eniç, bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle çocuklara kıyafet hediye ettiklerini belirtti.

Eniç, bayramlık kıyafetlerin yer aldığı "İyilik Paketi"nde kazak, tişört ve pantolonun yer aldığını dile getirdi.

Gönüllülerle Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıkları ulaştırdıklarını belirten Eniç, şunları kaydetti:

"Bayramlıklar, yapılan bağışlarla deprem bölgelerine ve Türkiye geneline dağıldı. Şimdiye kadar 17 bin kıyafetin dağıtımı gerçekleştirdik ve dağıtımlarımız devam ediyor. Yardımlarımız geldikçe dağıtımlarımız da devam edecek. 1-17 yaş arasındaki bütün kardeşlerimize, kız erkek ayrımı yapmadan bayramlık kıyafet dağıtıyoruz."

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