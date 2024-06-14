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Türkiye Diyanet Vakfınca Nijer'de yaklaşık 25 bin hisse kurban eti dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Kurban Bayramı öncesinde Nijer'deki hazırlıklarını sürdürüyor.

Hayati Akçay  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Türkiye Diyanet Vakfınca Nijer'de yaklaşık 25 bin hisse kurban eti dağıtacak Fotoğraf: Hayati Akçay / AA

Niamey

TDV gönüllüleri, bir süre önce geldikleri Nijer'in farklı bölgelerinde kurbanlıkları ve kesim alanlarını belirlemek için çalışma yaptı.

Gönüllülerden, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Yılmaz gözetimindeki çalışmalar sırasında kurbanlıkların küpeleme işlemleri sürdürüldü, ayrıca organizasyonda görev alacak personelin eğitimleri tamamlandı.

TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, AA muhabirine, Nijer'de Kurban Bayramı öncesi hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

İlk etapta yaklaşık 25 bin hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirten Özkan, çalışmaları gönüllülerle yaptıklarını ifade etti.

Özkan, yaklaşık 40 gönüllünün kurban eti dağıtacağını vurgulayarak, böylesine büyük bir organizasyonda gönüllülerin katkısının önemine dikkati çekti.

Nijer'de kurbanlık seçimini hassasiyetle yaptıklarını anlatan Özkan, dikkat ettikleri hususlara ilişkin de bilgi verdi.

Özkan, aynı hassasiyeti kurbanlıkların kesilmesi ve etlerinin dağıtılmasında da göstereceklerinin altını çizerek, kurban organizasyonunun şeffaf şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Türkiye Diyanet Vakfınca Nijer'de yaklaşık 25 bin hisse kurban eti dağıtacak

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