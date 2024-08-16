Dolar
33.70
Euro
37.06
Altın
2,455.67
ETH/USDT
2,623.90
BTC/USDT
58,579.00
BIST 100
9,982.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Gündem

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması" onaylandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 3 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Can Efesoy  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması" onaylandı

Ankara

25 Ekim 2017'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın İlişkin Notalarla Birlikte Onaylanması" hakkındaki karara göre, sağlık hizmetleri, eğitim, enerji ve ekonomik kalkınma projeleri gibi birçok alanda iki ülke arasında işbirliğine gidilecek.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 29 Mart 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Antlaşmasının Onaylanması"na ilişkin karara göre, taraflar, hükümlülerin nakledilmesiyle ilgili hususlarda işbirliği yapacak.

Ayrıca, 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması" da onaylandı. Buna göre, altyapı, çevre ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ile altyapısına ilişkin konularda ortak projeler gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması" onaylandı
Taşucu ve Çeşme limanlarında 40 kilogram uyuşturucu ve 7 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
"Kuyu-18" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması" onaylandı

Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı
Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı
Iraklı uzmanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından terör örgütü PKK'ya karşı adımlar atıldı

Iraklı uzmanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından terör örgütü PKK'ya karşı adımlar atıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet