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Türkiye-Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını nedeniyle Edirne'de önlem alındı

Türkiye- Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınının Türkiye tarafına sıçramaması için Edirne'de önlem alındı.

Gökhan Zobar  | 02.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Türkiye-Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını nedeniyle Edirne'de önlem alındı

Edirne

Bulgaristan'da sınır hattındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Türkiye tarafına yaklaştı.

Bulgaristan tarafında devam eden yangına komşu ülke ekipleri müdahale etti. Sınır hattındaki yangının Türkiye tarafına sıçraması ihtimaline karşı bölgede önlem alındı.

Edirne'nin sınır köylerinden de görülen yangın için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazöz ve tankerlerle bölgede hazırda bekliyor.





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