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İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan organ yangınına müdahale ediliyor

Gökhan Balcı  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan organ yangınına müdahale ediliyor

Edirne

Merkeze bağlı Hatip ve Suakacağı köyleri arasında, sınır hattındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sınırın diğer tarafına da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında 2 dozer ve bir helikopter de görev alıyor.

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.


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