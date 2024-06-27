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Türkiye, Bolivya'da "darbe girişimi olduğuna dair haberlerden" endişe duyuyor

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da hükümete yönelik "darbe girişimi olduğuna dair haberlerden" derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Gökhan Çeliker  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Türkiye, Bolivya'da "darbe girişimi olduğuna dair haberlerden" endişe duyuyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Bolivya'da demokratik düzen ve istikrar ortamının "süratle yeniden tesis edilmesinin" temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz."

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

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