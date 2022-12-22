Dolar
18.66
Euro
19.82
Altın
1,814.29
ETH/USDT
1,210.40
BTC/USDT
16,769.00
BIST 100
5,429.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, BM toplantısında PKK/YPG'yle mücadeleye ilişkin Çin'in ithamlarını reddetti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yle mücadelesi konusunda ithamlarda bulunan Çin temsilcisine sert tepki gösterdi.

Saadet Firdevs Aparı   | 22.12.2022
Türkiye, BM toplantısında PKK/YPG'yle mücadeleye ilişkin Çin'in ithamlarını reddetti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM Güvenlik Konseyinde konuşan Sinirlioğlu, Türkiye'yi, "Suriye'nin kuzeyini defalarca hava saldırıları ve top atışlarıyla vurmak ve kara harekatı başlatma tehdidinde bulunmakla" suçlayarak, bu "saldırılara derhal son vermesi" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'a yanıt verdi.

Sinirlioğlu, "Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok. Bugün duyduğumuz ve sınırlarımızı savunurken, halkımızı korurken ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söylemeyi kendinde hak gören açıklamaları reddediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, terörle mücadele kararlılığının "sarsılmaz" olduğunu, halkını korumak ve sınır güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğini belirten Sinirlioğlu, son iki yılda Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG saldırılarında 500'den fazla Suriyelinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sinirlioğlu, "PKK/YPG/SDG, kuzeydoğuda halka baskı yapıyor ve bölücü bir ajanda yürütüyor. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bu terörist/bölücü örgütü desteklemek, her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhüdü yeniden teyit eden BM kararlarına aykırıdır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak
Türkiye, BM toplantısında PKK/YPG'yle mücadeleye ilişkin Çin'in ithamlarını reddetti
TBMM Başkanı Şentop: Bizi ezelden ebede kadar bir millet halinde koruyan, birbirimize bağlayan Türkçedir
Ajda Pekkan'dan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması
Düzce'de ağır hasarlı 383 konutun yıkımı gerçekleşti

Benzer haberler

Türkiye, BM toplantısında PKK/YPG'yle mücadeleye ilişkin Çin'in ithamlarını reddetti

Türkiye, BM toplantısında PKK/YPG'yle mücadeleye ilişkin Çin'in ithamlarını reddetti

Türkiye, BM ve Batılı ülkelerden, Suriye'ye yardım mekanizmasının yenilenmesi çağrısı

DSÖ, Çin’de artan Kovid-19 vakalarından endişeli

Çin'in Çıngdu şehrinde yurt dışından gelenlerin karantina süresi 2 güne indirildi

Çin'in Çıngdu şehrinde yurt dışından gelenlerin karantina süresi 2 güne indirildi
Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yüzde 3 azaldı

Çin'de bütçe gelirleri 11 ayda yüzde 3 azaldı
BM Güvenlik Konseyinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında Laçın Koridoru tartışması

BM Güvenlik Konseyinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında Laçın Koridoru tartışması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet