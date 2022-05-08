Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.27
ETH/USDT
2,544.00
BTC/USDT
34,273.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, Basel'de '23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı.

Fuat Kabakcı   | 08.05.2022
Türkiye, Basel'de '23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıyı kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğindeki bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmalarının, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

Çok sayıda terör örgütü yandaşı, Basel'deki etkinliğe katılan Türk vatandaşlarına sözlü hakaret etti. Saldırganlar daha sonra kutlama alanını koruma altına alan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1661 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor

Benzer haberler

Türkiye, Basel'de '23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıyı kınadı

Türkiye, Basel'de '23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıyı kınadı

Bodrum'da uçurtma festivali düzenlendi

Türk dünyasının edebi şahsiyetlerinin hikayeleri film oluyor

'Klondike' filmine uluslararası festivallerden 2 ödül

'Klondike' filmine uluslararası festivallerden 2 ödül
Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi

Akdamar Adası badem ağaçlarının çiçekleriyle renklendi