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Türkiye, BAE'nin Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıyı kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Türkiye, BAE'nin Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıyı kınadı

Ankara

Bakanlıktan, BAE'nin Hartum Büyükelçilik konutuna düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye, BAE Hartum Büyükelçiliği konutuna yapılan saldırıyı, uluslararası hukuk ve diplomatik normların açık bir ihlali olarak değerlendirmekte ve kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin tüm taraflara uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısı yaptığı açıklamada, diplomatik misyonların dokunulmazlığının, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca korunmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye, Sudan'da ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarına kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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