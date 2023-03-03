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Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türkiye'de 100 bin istihdam sağlanacak

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi, Türkiye ile imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türk ekonomisinde yaklaşık 100 bin istihdam sağlanacağını söyledi.

Gülşen Topçu   | 03.03.2023
Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türkiye'de 100 bin istihdam sağlanacak

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zuyudi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni düzenlendi.

Zuyudi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al-Nahyan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İmzalanan anlaşmanın BAE ekonomisinde yaklaşık 25 bin, Türk ekonomisinde ise 100 bin istihdam yaratacağını kaydeden Zuyudi, anlaşmanın, prosedürlerin onaylanmasının ardından 3 ila 6 ay içerisinde yürürlüğe gireceğini, 1 yıl içinde de uygulamaya koyulacağını aktardı.

BAE Ekonomi Bakanı Merri ise Abu Dabi yönetiminin, iki ülkenin beklentilerine hizmet edecek gerçek bir ekonomik bütünleşme için dost ülke Türkiye ile ekonomi alanında işbirliğine devam edeceğini dile getirdi.

Söz konusu anlaşmaya imza atarak, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiğini aktaran Merri, "BAE ve Türkiye'nin bölgenin en dinamik ekonomileri olmaları hasebiyle uluslararası ticaret akışında oynadıkları rolü göz önüne aldığımızda Türkiye ile yaptığımız bu ortaklığın tüm Orta Doğu'ya ve genel olarak küresel ticaret akışına olumlu yansıması olacaktır." dedi.

Merri, anlaşmanın, küresel ekonominin önemli bir dönemeçten geçtiği şu aşamada, bölgesel kalkınma ve ilerleme için yeni bir platform kurulmasının önünü açtığını kaydetti.

Anlaşmayla, petrol dışı ürünlerden alınan gümrük vergilerinin ya kaldırılacağını ya da yüzde 93 oranında azaltılacağını ifade eden Merri, böylelikle halihazırda 19 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin gelecek 5 yıl içinde 40 milyar dolara ulaşacağını sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Muş ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın, ikili ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edeceğini dile getirdi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Türkiye ile BAE arasında petrol dışı ürünlerdeki ticaret hacmi 2021'de yaklaşık 50,4 milyar dirheme (13,7 milyar dolar) ulaşmıştı.

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