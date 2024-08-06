Dolar
33.60
Euro
36.75
Altın
2,394.62
ETH/USDT
2,421.10
BTC/USDT
55,104.00
BIST 100
9,909.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Hayfa'dan yayındayız
logo
Gündem

Türkiye Aile Destek Programında, yeni dönemin ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız." dedi.

Şaduman Türkay  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Türkiye Aile Destek Programında, yeni dönemin ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla hesaplarda

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık binasında, gazetecilerin Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Tüm sosyal politika uygulamalarını hak temelli ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir anlayışla sürdürdüklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Küresel salgın döneminde başlattığımız Türkiye Aile Destek Programı ile ülkemizde birçok aileye maddi destek sağladık. 2022 yılında başlattığımız programın son ödemesini haziran ayında hak sahiplerine teslim etmiştik. İlk aşamada 12 aylık bir programdı. Bu programımızın en ilgi çekici yanı şu, memurlar hariç, emekliler, dul, yetim ve mevsimlik işçiler de bu programdan faydalanabiliyor. Kapsayıcılığı dolayısıyla ilgi çekiyor. Geçtiğimiz yıl programı 12 ay daha uzatmıştık."

Her ay 3 milyondan fazla haneye ödemeler devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılının sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Ailelerimizden programın uzatılması için yoğun talep vardı. Programın uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız. 2024 yıl sonuna kadar her ay 3 milyondan fazla hanemize, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. 2 yıllık programla 4 milyondan fazla hanemize yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağladık. Yaklaşık 7 milyon çocuğumuz için, 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verdik. Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis ettik."

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak arz odaklı sosyal yardım anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SETA'dan ABD-Çin rekabetinde "yapay zeka yoluyla silahlanma" analizi
Türkiye'den, İsrailli bakanın sosyal medya paylaşımına tepki
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist gece de kullanılınca saatlik kapasite 65 uçağa çıkacak
Dışişleri Bakanı Fidan: Filistin devleti kurulmadıkça o coğrafyada hiç kimseye huzur olmayacak
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Türkiye Aile Destek Programında, yeni dönemin ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla hesaplarda

Türkiye Aile Destek Programında, yeni dönemin ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla hesaplarda

Bakan Göktaş: Aile hekimliğine benzer bir model ile meslek personelimizin olmasını sağlayacağız

Bakan Göktaş, Alevi vatandaşlarla bir araya geldi, aşure dağıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet