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Türkiye, Ahıska Türklerinin sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenleri andı

Türkiye, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenleri andı.

Fuat Kabakcı   | 14.11.2021
Türkiye, Ahıska Türklerinin sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenleri andı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün, 14 Kasım 1944'te öz yurtları Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Sovyetler Birliği'nin uzak yerlerine sürgün edildiği anımsatıldı.

Dünyanın 9 farklı ülkesine yayılan ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska Türklerinin, yaşadıkları acıların, milli bilinç ve birlik olmanın öneminin hiçbir zaman unutulmadığı ifade edilen açıklamada, yıllar boyunca çetin şartlar altında yaşasalar da Ahıska Türklerinin kimliklerini koruduğu ve kültürel miraslarını yeni nesillere aktardığı belirtildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin ana vatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşlarımıza gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Çetin şartlar altında kadın, yaşlı, çocuk ayrımı gözetilmeden sürgüne gönderilen Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 77. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz."

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