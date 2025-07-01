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Türkiye, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını "olumlu" karşıladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "(Suriye'ye yaptırımların kaldırılması) ABD yönetiminin, Suriye ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Gökhan Çeliker  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Türkiye, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını "olumlu" karşıladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin, ABD'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki iradesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Washington'un ülkeye yönelik yaptırımların bir bölümünü daha kaldırmasını "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

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Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD yönetiminin Suriye hükümeti ile ilişkilerini "normalleştirme" yolundaki "güçlü iradesinin" memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Keçeli, "Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin, Suriye’nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya, bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edeceği mesajını verdi.


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