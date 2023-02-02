Türkiye, 9 ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Ankara
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.