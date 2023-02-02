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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması’nda konuşuyor.
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Gündem

Türkiye, 9 ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Ekip   | 02.02.2023
Türkiye, 9 ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ankara

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