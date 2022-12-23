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Türkiye, 2022'nin 11 ayında 42 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye'ye, 2022'nin 11 ayında 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaretçi geldi. Almanya, en çok ziyaretçi gönderen ülke olurken, Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere de üçüncü sırada yer aldı

Barış Gündoğan   | 23.12.2022
Türkiye, 2022'nin 11 ayında 42 milyondan fazla yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye, 2022'nin 11 ayında 47 milyon 601 bin 580 ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ocak-kasım 2022 verilerine göre, Türkiye’yi bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 84,77 artışla 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaret etti.

Kasımda yabancı ziyaretçi sayısı yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,64 arttı ve 2 milyon 551 bin 483'e ulaştı.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 5 milyon 481 bin 385 ziyaretçi ile Almanya birinci, 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 3 milyon 301 bin 112 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye'ye kasım 2022'de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 312 bin 486 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci, 232 bin 709 kişi ile Bulgaristan ikinci, 207 bin 340 kişi ile de Almanya üçüncü oldu.

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