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Türkgözü Gümrük Kapısı'nda Gürcistan kaynaklı tır konvoyu oluştu

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, "Aldığımız bilgilere göre, Gürcistan tarafında internet kaynaklı teknik bir sorun oluşmuş." dedi.

Günay Nuh  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda Gürcistan kaynaklı tır konvoyu oluştu Fotoğraf: Yaşar Mert/AA

Ardahan

Türkiye-Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda sistemsel sorundan dolayı tır konvoyu oluşmaya başladı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların Türkgözü Gümrük Kapısı'nı tercih ettiğini söyledi.

Gürcistan tarafında dün sistem kaynaklı sorun oluşmaya başladığını, bunun yoğunluğa neden olduğunu dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"Şu an Türkgözü kapımızda tır yoğunluğu oluşmaya başladı. Nedeni, sistemsel bir sorun. Aldığımız bilgilere göre, Gürcistan tarafında internet kaynaklı teknik bir sorun oluşmuş. Konuya ilişkin görüşmeler yaptık. Bugün giderilmesi planlanıyor."

Demirci, söz konusu sorunun Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı için geçerli olmadığını belirtti.

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