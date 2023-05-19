Dolar
19.81
Euro
21.43
Altın
1,974.83
ETH/USDT
1,815.20
BTC/USDT
26,930.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Gündem

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Veysel Altun, Mustafa Çavuş  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Veysel Altun / AA

Samsun

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yılı kentte etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında bir saate yakın uçuş yaptı.

Gösteri kentin farklı bölgelerinden takip edildi, birçok kişi gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteriyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ile vatandaşlar izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK, 14 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarını açıkladı
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı
Fethiye'de sahile 1000 metrekarelik Türk bayrağı açıldı
SETA raporu, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının gerekçelerini ortaya koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız

Benzer haberler

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Bandırma Gemi Müzesi ziyaretçilerine "19 Mayıs" sürecini gösteriyor

Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü yapıldı

Bandırma Gemi Müzesi'ni son 5 yılda 1 milyon 660 bin ziyaretçi gezdi

Bandırma Gemi Müzesi'ni son 5 yılda 1 milyon 660 bin ziyaretçi gezdi
19 Mayıs 1919'un izlerini taşıyan Gazi Müzesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

19 Mayıs 1919'un izlerini taşıyan Gazi Müzesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
Kurtuluş meşalesi 104 yıl önce Samsun'da yakıldı

Kurtuluş meşalesi 104 yıl önce Samsun'da yakıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet