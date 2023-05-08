Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın birlikte uçuşu 360 derece çekimle görüntülendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın beraber uçuşunun 360 derece çekimle görüntülendiği videoyu paylaştı.
Ankara
MSB'nin Twitter hesabından, "Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın beraber uçuşunu 360 derece açıyla izlemek ister misiniz?" mesajıyla yapılan paylaşımda Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın beraber uçuşunun 360 derece açıyla kaydedildiği videoya da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.