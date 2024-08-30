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Türk Yıldızları, Büyük Zafer'in 102. yılında Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Türk Yıldızları, Büyük Zafer'in 102. yılında Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Ankara

Mogan Gölü etkinlik alanında düzenlenen gösteri uçuşunu izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



Gösteriyi ailesiyle izlemeye gelen vatandaşlardan Hasan Sarıyılmaz, AA muhabirine, bu kutlu zaferi kazandırdığı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettar olduklarını vurguladı.

Sarıyılmaz, "Çok zor günler geçirdi milletimiz, ama bu bayram, bu zafer adeta bizim buradan hiç ayrılmayacağımızın timsali." dedi.

Türk Yıldızları'nı izlerken çok gururlandığını ifade eden Sarıyılmaz, "Bu vatanda her zaman bizim olacağımızı, asla buradan ayrılmayacağımızı bize yeniden hatırlattılar. Onlar bizim göklerdeki aslanlarımız, Allah onlarla birlikte olsun." ifadelerini kullandı.

Ozan Yıldırım da Türk Yıldızları'nı sürekli takip ettiğini ve onları izlerken derin duygular yaşadığını anlatarak, "Türk'ün her zaman güçlü olduğunu, göklerde de yerde de her zaman üstün olduğumuzu, daha da yüceleceğini gördük." diye konuştu.

Yaklaşık 30 dakika süren gösterinin ardından Türk Yıldızları pilotları vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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