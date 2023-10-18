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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bileck’te “Seramik Sağlık Gereçleri 5. Üretim Tesisi Açılış Töreni”nde konuşuyor
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türk Yahudi Toplumu Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıyı kınadı

Elif Küçük  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Türk Yahudi Toplumu Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıyı kınadı Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

İstanbul

Türk Yahudi Toplumu, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin, "Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi ve benzeri- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Türk Yahudi Toplumu'nun X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi ve benzeri- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan yaşam hakkını ortadan kaldıran bir durumdur, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz."

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